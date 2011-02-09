Настроить сервер, постоянно падает.

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Завершен8 заявок206 просмотров

Настроить сервер, постоянно падает.

От Вас цена + портфолио.

14 лет назад
murahew
Михаил 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

adminstation
Виталий 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Спасибо за помощь с "проблемным" сервером :) Рекомендую - как специалиста высокого класса ) Проблема была решена.
Отличный заказчик, сразу четко поставил задание, никак вопросов не возникло, хотя проект был срочным. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

adminstation
Виталий 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад