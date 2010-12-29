Необходимо установить драйвер для звуковой карты

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен1 заявка138 просмотров

Не определяеться устройство (не могу установить (найти)) драйвер

AC 97 realteck audio

материнская плата asus p4sc-E

доступ по тимвьюверу

оплата по факту либо безопастная сделка.

14 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

f1-support
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Настоящий профи. быстро решил проблему.
Всё на уровне

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f1-support
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад