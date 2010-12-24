Нужно сайт перенести с одного хостнга на vdsсервер

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен5 заявок215 просмотров

Доброго времени суток.

Нужно сайт с одного хостинга перенести на vds сервер.

Служба поддержки пишет следующее:

Далее, после переноса домена на новую

услугу нужно также исправить параметры DNS домена с тем, что бы A-запись

указывала на VDS-сервер (его адрес вы можете уточнить в разделе "FTP/SSH

пользователи" панели управления). Также необходимо настроить сам VDS-сервер для

работы перенесённого домена, что включает в себя настройку вёб-сервера Apache,

создание нужных баз данных, папок и пользователей на сервере, перенос баз

данных и файлов на сервер.

Сайт не большой.

Жду ваших предложений.

Apache
14 лет назад
kuklina
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

krotish
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв
14 лет назад
$30
1 день
Работу выполнил в оговоренный срок.Отлично справился с настройкой vds сервера.Обращусь еще.
Самые положительные впечаления от работы с Евгенией, буду рад если когда-нибудь придётся ещё работать с ней. Чёткая постановка задания, своевременная оплата. Отличный заказчик!

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krotish
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв
14 лет назад