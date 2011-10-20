Подключить дублирующий сервер к сайту.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт13 заявок247 просмотров

Имеется сайт, работающий на VPS (CentOS 5): Php, MySQL.

Есть также VPS №2, на котором будет расположена точная копия сайта (зеркало).

Задача: настроить работу первого сервера таким образом, чтобы половина запросов к сайту обслуживалась сервером №2.

CentOSMySQLPHP
14 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров