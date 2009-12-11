Помощь с настройкой WiFi сети между двумя ноутами

Мне требуется онлайн консультация (по средствам icq или e-mail) по соединению ноутбука с Windows Vista (имеет доступ к Интернету через LAN) c нетбуком (не имеет доступа к Интернету, но имеет встроенный WiFi).

На ноутбуке WIFI адаптера НЕТ. К нему был приобретён WiFi USB адаптер WL-169gE (описания есть в Интернете). Драйвер установлен специально для Висты (он единственный) и работает нормально.

Мне удаётся создать соединение компьютер-компьютер, идёт даже обмен пакетами, но доступа к интернету для нетбука обеспечить так и не удалось. Менял IP адреса и маски подсети, прописывал DNS раздающего компьютера, вообщем много чего, а результат 0.

Требуется настроить WiFi сеть и обеспечить связь между компьютерами а доступ к Интернету для нетбука через ноутбук. Расписать всё нужно ПОШАГОВО и ЧЁТКО.

Возможные препятствия в работе сети: контроль учётных записей Windows, брандмауер и т.п. "прелести" Висты.

Оставляйте ваши предложения. Оплата по результату (наши отношения строятся на доверии, поверьте я Вас не обману).