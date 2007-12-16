Проблемы с отправкой почты

Компании для настройки 1С предприятие 8.0 требуется исполнитель. Работа удаленная или в офисе. Территориально компания расположена в г. Киеве. 1) основное - настройка отчетов и печатных форм + различные мелочи. 2) Консультации по внедрению (проблемы по ...
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На сервере FreeBSD перестала отправляться почта. В лог файле /var/logs/maillog много разных ошибок. В частности:
stat=User unknown
stat=Deferred: 451 bad reverse DNS
stat=Deferred: Name server: mx3.km.ru.: host name lookup failure
stat=Deferred: Connection refused by mx1.listl.ru.
и другие...
Надо проконсультировать по ICQ, что делать. Готов представить любые лог файлы, любые конфигурационные файлы. Вознаграждение - $5. Или больше, если "работа" окажется трудоемкой.
ICQ - 198981464
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