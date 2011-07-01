Необходимо написать документацию по созданию сетевого хранилища пользовательских данных на баз Linux с возможностью гибко настраиваемых политик разграничения доступа по группам пользователей. Уже имеется – установленный дистрибутив Ubuntu 11 с включенным сетевым доступом к папке ...
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Виртуальный сервер windows 2003. Срочно надо настроить smtp.
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