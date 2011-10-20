Срочно настроить удалённо Apache + Nginx

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт2 заявки157 просмотров

Требуется настройка двух серверов:

1) Настроить Apache на 93.125.34.71

====>>>> (php.ini библиотеки PEAR, расширить объём загружаемых файлов (для тестирования), phpffmpeg,yamdi);

2) Настроить nginx upload module и Nginx Upload Progress Module а втором сервере (Загрузка файлов более 2ГБ- а именно 12Гб); Проверка загрузки (http://93.125.34.71/test/example_2.php/);

и помощь в ещё нескольких моментах..

Работа нужна в режиме "прямо сейчас"

ApacheNginxPHP
14 лет назад
2xslow
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров