Срочно: Установить софт для рассылки (не спам)

У меня и моего партнера большая база подписчиков - около 500 тыс., и она пополняется.

Нам необходимо наладить рассылку материалов по этой базе, на которые люди подписались.

Есть сервер *nix, нужно выбрать и установить на него подходящее проверенное, толково работающее ПО.

Должна корректно обрабатываться русская кодировка и поддерживаться работа с базами в сотнях тысяч получателей. Софт для рассылки спама не подходит - доходимость должна контролироваться. Нужно чтобы была возможность вставлять макрос имени (и другие) в тело и subject письма.

Отписка и подписка - должны быть встроенные возможности.

Пока будет рассылаться порядка десятков тысяч получателей база, но софт должен быть рассчитан на большее.

Срок, цена, Ваш опыт в этом деле?