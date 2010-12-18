Доброго времени суток. Нужно сайт с одного хостинга перенести на vds сервер. Служба поддержки пишет следующее: Далее, после переноса домена на новую услугу нужно также исправить параметры DNS домена с тем, ...
Срочно: Установить софт для рассылки (не спам)
У меня и моего партнера большая база подписчиков - около 500 тыс., и она пополняется.
Нам необходимо наладить рассылку материалов по этой базе, на которые люди подписались.
Есть сервер *nix, нужно выбрать и установить на него подходящее проверенное, толково работающее ПО.
Должна корректно обрабатываться русская кодировка и поддерживаться работа с базами в сотнях тысяч получателей. Софт для рассылки спама не подходит - доходимость должна контролироваться. Нужно чтобы была возможность вставлять макрос имени (и другие) в тело и subject письма.
Отписка и подписка - должны быть встроенные возможности.
Пока будет рассылаться порядка десятков тысяч получателей база, но софт должен быть рассчитан на большее.
Срок, цена, Ваш опыт в этом деле?
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