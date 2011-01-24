Имеется сайт. Используется MySQL. Проблема с кодировкой возникает при отображении данных из БД. Изменение кодировок в базе и импортируемом файле не помогает. Немного подробнее проблема описана в прилагаемом файле.
Требуется настроить жесткий диск
Требуется настроить жесткий диск
Ставил винду 7ю,
и при кряке что-то не срось, загружаться комп отказался
восстановить не из чего было, и решил поставить заново,
у 7ки в диалоге показался какой-то раздел у жесткого диска, на 2мб,
я его и форматнул, думал может вирусняк так ловко прописался
в итоге, винда доставилась второй раз,
но при перезагрузке комп встал, как конь перед слоном, и не включается вообще
может кто из спецов по этой теме поможет быстро реанимировать?
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