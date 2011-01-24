Требуется настроить жесткий диск

Ставил винду 7ю,

и при кряке что-то не срось, загружаться комп отказался

восстановить не из чего было, и решил поставить заново,

у 7ки в диалоге показался какой-то раздел у жесткого диска, на 2мб,

я его и форматнул, думал может вирусняк так ловко прописался

в итоге, винда доставилась второй раз,

но при перезагрузке комп встал, как конь перед слоном, и не включается вообще

может кто из спецов по этой теме поможет быстро реанимировать?