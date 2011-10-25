Удалённо установить винду

Есть сервер с доступом по ССШ, на нём стоит дебиан. Нужно установить туда же винду, чтобы висела на другом ИП и выделить под неё определённое кол-во ресурсов(желательно настраиваемый параметр чтобы был). КВМ если критично - то можно подрубить на время. С предложениями как это сделать и ценой сюда пишите, всё-равно закрыто будет от всех.

Поправка, дебиан на другом был, сейчас CentOS 5.4 final 64