настроить FreeBSD + MySql + Tomcat + почтовик на выделенном сервере FreeBSD + MySql уже установлены, нужно поставить Tomcat + почтовый сервер. Настроить систему. Так же нужно администрирование данной системы.
Удалённо установить винду
Есть сервер с доступом по ССШ, на нём стоит дебиан. Нужно установить туда же винду, чтобы висела на другом ИП и выделить под неё определённое кол-во ресурсов(желательно настраиваемый параметр чтобы был). КВМ если критично - то можно подрубить на время. С предложениями как это сделать и ценой сюда пишите, всё-равно закрыто будет от всех.
Поправка, дебиан на другом был, сейчас CentOS 5.4 final 64
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