Уменьшить нагрузку на VPS сервер (оптимизировать)

Посмотреть сервер и настроить так, чтобы уменьшилась нагрузка. Все время на хватает памяти (kmemsize).

И вообще куча ерунды происходит - например, иногда вдруг просто так начинает дико заполняться место на сервере, хотя никаких заданий вроде бы не запущено.

Или иногда нагрузка на сайт средняя, а иногда - как бешенная (причем, это связано не с посещаемостью). Мне говорили, что это DDos атаки, но не знаю...