Установить RedMine на хост

$50
Настройка сервера/ПОЗакрыт5 заявок148 просмотров
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Существует сайт вида xxxxxx.ru, хостится на masterhost.ru, FreeBSD

По адресу xxxxxx.ru/project необходимо развернуть и подготовить к работе RedMine (плюс, соотвественно, ruby on rails).

Оплата до 50 USD, форма оплаты на ваш выбор.

13 лет назад
Katana-Design
Филипп 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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