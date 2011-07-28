Установить сервак и перенести информацию

Здравствуйте, есть сервак на FreeBSD 7.2 - полностью настроенный (старый)

И есть новый сервер CentOS 5.6 x64..

Нужно на новом сервер сделать разбивку, так что бы пользователи были в директории /home

Посмотреть модули php и прочее и перенести на новый, правда только уже новые версии!

Так нужно настроить NS сервера, дополнительные IP c другой подсети есть!

Можете поставить на новый freebsd свежую, мне все равно, главное что бы работало качественно!

Сделать нужно максимально быстро, т.к. старый сегодня - завтра отключат!