Установить сервак и перенести информацию

$100
Настройка сервера/ПОЗавершен4 заявки191 просмотр
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Здравствуйте, есть сервак на FreeBSD 7.2 - полностью настроенный (старый)

И есть новый сервер CentOS 5.6 x64..

Нужно на новом сервер сделать разбивку, так что бы пользователи были в директории /home

Посмотреть модули php и прочее и перенести на новый, правда только уже новые версии!

Так нужно настроить NS сервера, дополнительные IP c другой подсети есть!

Можете поставить на новый freebsd свежую, мне все равно, главное что бы работало качественно!

Сделать нужно максимально быстро, т.к. старый сегодня - завтра отключат!

13 лет назад
webmaker000
Роман 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад
$100
1 день
Отлично справился, с поставленной задачей! Будем сотрудничать дальше :)
Приятный адекватный заказчик
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