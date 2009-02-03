Установка и настройка Joomla с мультияз. модулем

Настройка сервера/ПОЗакрыт8 заявок194 просмотра
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На сайте установлена Joomla версии 1.5.х и 2 языка. Установлен также модуль M17n, отвечающий за переключение языков, но по какой-то причине не удается настроить смену этих самых языков. Так вот, нужно закончить настройку этого модуля.

Joomla
15 лет назад
griger
Ирина 
47 летЛатвия
16 лет в сервисе
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7 лет назад
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wProfy
NaN летРоссия
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3 отзыва
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$25
1 день