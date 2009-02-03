Установка и настройка Joomla с мультияз. модулем

Техническое задание на разработку и организацию офисной телефонной сети на базе PBX Asterisk. Необходимо разработать структуру телефонной сети, подобрать и оказать содействие при закупке необходимого оборудование, произвести установку и настройку программно-аппаратной части системы и обеспечить сотрудников ...
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На сайте установлена Joomla версии 1.5.х и 2 языка. Установлен также модуль M17n, отвечающий за переключение языков, но по какой-то причине не удается настроить смену этих самых языков. Так вот, нужно закончить настройку этого модуля.
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