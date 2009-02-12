Установка локального сервера

Имеется небольшой сервер на американском хостинге с установленными Webmin+VirtualMin. Мониторинг и бекапы осуществляются провайдером, однако нам возможно нужен человек который хорошо разбирается в данной связке и может время от времени устанавливать обновления для системы безопасности, доставлять новые модули и ...