Установка локального сервера

$250
Настройка сервера/ПОЗакрыт29 заявок471 просмотр
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Требуется установить и настроить Сервер Apahce+PHp5+MySQ+ SendMail на локальном компьютере.

15 лет назад
a1l2e3x
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
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