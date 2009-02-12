Установка локального сервера

Здравствуйте, требуется срочный перенос сайтов и пользователей с одного сервера на другой. Стоит isp manager. Сайтов около 100, нужно чтобы это все было на новом серваке как можно скорее (1 день)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется установить и настроить Сервер Apahce+PHp5+MySQ+ SendMail на локальном компьютере.
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