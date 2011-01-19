Установка + обновление форума IPBoard

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт4 заявки127 просмотров

Есть русскоязычный форум IPBoard ( *****.com/forum ), нужно обновить его до последней версии, а также сделать англоязычную версию этого же форума (*****.com/en/forum ).

14 лет назад
demiurg0
Дмитрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров