Название медицинской клиники

$150
Нейминг и СлоганыЗавершен253 заявки2833 просмотра
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#1$120
#2$20
#3$10

Для открытия клиники требуется придумать четкое никем не используемое название.

Интересует нэйминг в этой области с проверкой наличия свободного домена в зоне .ru.

Конечно же никаких зарегистрированных уже ТМ не нужно, нужно новое чистое имя. Просмотреть зарегистрированные ТМ можно здесь - https://www.znakoved.ru/proverka_tovarnogo_znaka/

К каждому варианту желательно выкладывать пояснение, если название не очевидно.

Бренд должен звучать серьезно, серьезная ТМ, никаких веселых названий.

Желательно название из 1-2 слов.

Медицинская клиника будет многопрофильная:

- косметология

- снимки зубов

- узи

- прием хирурга

- лор

- массажный кабинет

- удаление вен и варикоза....

Клиника не эконом класса, премиум.

В количестве вариантов каждого исполнителя я не ограничиваю, это может быть множество бесконечное.

Важно! Отсутствие запатентованной ТМ на территории РФ обязательно!

4 года назад
rammex
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победители конкурса
Olly1411
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
#1
Задача выполнена быстро и четко. Без лишних слов. Рекомендую!
Была рада помочь! Рекомендую заказчика!
Lberg
26 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
#3
Нормальная работа, четкие формулировки.
Ya_pisaka
Елена 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
день назад
4 года назад
#2
Хорошо выполненная работа, рекомендую.
Благодарю за интересный проект!
Заявки фрилансеров
Olly1411
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
#1
Lberg
26 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
#3
Ya_pisaka
Елена 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
день назад
4 года назад
#2
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