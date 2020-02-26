Название медицинской клиники

# 1 — $ 120 # 2 — $ 20 # 3 — $ 10

Для открытия клиники требуется придумать четкое никем не используемое название.

Интересует нэйминг в этой области с проверкой наличия свободного домена в зоне .ru.

Конечно же никаких зарегистрированных уже ТМ не нужно, нужно новое чистое имя. Просмотреть зарегистрированные ТМ можно здесь - https://www.znakoved.ru/proverka_tovarnogo_znaka/

К каждому варианту желательно выкладывать пояснение, если название не очевидно.

Бренд должен звучать серьезно, серьезная ТМ, никаких веселых названий.

Желательно название из 1-2 слов.

Медицинская клиника будет многопрофильная:

- косметология

- снимки зубов

- узи

- прием хирурга

- лор

- массажный кабинет

- удаление вен и варикоза....

Клиника не эконом класса, премиум.

В количестве вариантов каждого исполнителя я не ограничиваю, это может быть множество бесконечное.

Важно! Отсутствие запатентованной ТМ на территории РФ обязательно!