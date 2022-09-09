Ищется креативное и уникальное название для хедж-фонда на английском языке. Название должно вызывать доверие у инвесторов и отражать суть фонда. Примеры для вдохновения: BlackRock, Millennium Management, Bridgewater Associates. Ожидается оригинальный подход к неймингу и слоганам.
Неймінг для it компанії
Вітаю.
Потрібно створити назву для it компанії, яка працює у сфері онлайн ігор (казіно, слоти).
Назва англійською.
Повинен бути вільний домен .com
По назві - легка, сучасна, може бути абстрактною, складатися з одного, двох складів.
Легко сприйматись на слух, викликати довіру та бажання співпраці. Легка у написанні на слух.
Не повинна асоціюватись з онлайн іграми.
По термінам - на вчора)
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