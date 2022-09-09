Неймінг для it компанії

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Вітаю.

Потрібно створити назву для it компанії, яка працює у сфері онлайн ігор (казіно, слоти).

Назва англійською.

Повинен бути вільний домен .com

По назві - легка, сучасна, може бути абстрактною, складатися з одного, двох складів.

Легко сприйматись на слух, викликати довіру та бажання співпраці. Легка у написанні на слух.

Не повинна асоціюватись з онлайн іграми.

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