Нейминг кафе быстрого питания пельменей и вареников в Германии

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Закрыт30 заявок669 просмотров

Здравствуйте,

Необходимо разработать нейминг для Кафе быстрого питания с подачей пельменей и вареников в германии.

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Требования к названию фирмы :

-должно отлично звучать на Английском/ Немецком языках

- должно легко запоминаться

- должно быть из 2х слов максимум

Исходя из этого названия, в дальнейшем будет создаваться фирменный стиль.

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