Требуется разработать название для интернет-магазина, специализирующегося на продаже виртуальных номеров. Название должно быть простым и легко запоминающимся, с возможностью регистрации домена в зонах .ru и .com. Предложите несколько вариантов.
Нейминг кафе быстрого питания пельменей и вареников в Германии
Здравствуйте,
Необходимо разработать нейминг для Кафе быстрого питания с подачей пельменей и вареников в германии.
.
Требования к названию фирмы :
-должно отлично звучать на Английском/ Немецком языках
- должно легко запоминаться
- должно быть из 2х слов максимум
Исходя из этого названия, в дальнейшем будет создаваться фирменный стиль.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Нейминг и Слоганы30 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать слоган для компании "Энерго-Инновации Развитие", которая занимается производством оборудования для электроэнергетики и других секторов. Слоган должен быть креативным и отражать ценности компании, а также быть подходящим для размещения на сайте.Нейминг и Слоганы5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется придумать название для интернет-магазина, который будет продавать детские игрушки и товары для дома. Название должно состоять из 4 букв, быть емким и легко запоминающимся. Примеры, которые нравятся: WiMi, Yami, ToTo, DoDo. Также приветствуется создание слогана, который будет оплачен отдельно, если он понравится.Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен3 года назад
- $500
Требуется креативное название для приложения, которое будет использоваться для организации командной работы. Название должно быть простым и звучным, с доступным доменом в зоне .com (или .app). Приз в $500 за лучший вариант с доменом .com и $250 за вариант с доменом .app.Нейминг и Слоганы17 заявокЗакрыт3 года назад
Задача заключается в разработке оригинального названия для массажного салона, которое должно включать слово 'массаж'. Также требуется создать слоган, использующий слово 'безлимит', подчеркивающий услуги безлимитного посещения. Ожидается креативный подход и уникальность предложений.Нейминг и Слоганы35 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо придумать оригинальное название для магазина одежды, состоящее из двух слов, с учетом доступности в Instagram. Также требуется разработка логотипа и визиток, включая креативные идеи для визуального оформления.Нейминг и Слоганы34 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется придумать оригинальное название для сайта, специализирующегося на продаже аккаунтов игр. Важно, чтобы домен под данное название был свободен. Предложения должны быть креативными и отражать суть бизнеса.Нейминг и Слоганы37 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать новое название для бренда апарт-отелей в Адлере. Необходимо уникальное и приятное на слух название без морской и романтической тематики. Целевая аудитория — бизнес-сегмент. Идеально подходит неологизм или неиспользуемое название, отражающее понятия 'бизнес', 'комфорт', 'путешествия'.Нейминг и Слоганы12 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать уникальное название и запоминающийся слоган для интернет-магазина совместных закупок. Предложения должны быть креативными и отражать суть бизнеса.Нейминг и Слоганы5 заявокЗакрыт3 года назад