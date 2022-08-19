Требуется придумать название для интернет-магазина, который будет продавать детские игрушки и товары для дома. Название должно состоять из 4 букв, быть емким и легко запоминающимся. Примеры, которые нравятся: WiMi, Yami, ToTo, DoDo. Также приветствуется создание слогана, который будет оплачен отдельно, если он понравится.