НЕЙМИНГ — нужно придумать название кирпичному заводу.

$50
Нейминг и СлоганыЗакрыт116 заявок2515 просмотров
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#1$50

НЕЙМИНГ — нужно придумать название кирпичному заводу.

Завод производит ГИПЕРПРЕССОВАННЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ кирпич.

Облицовочный кирпич используют для облицовки фасадов

зданий.

Кирпич производится из известняка(ракушечника).

Имя компании должно быть запоминающимся.И доменное имя в зоне RU и РФ должно быть свободно.

Целевая аудитория: Юг России, Северный Кавказ.

Имя компании должно быть написано на русском языке, но может

содержать иностранные слова.

Сайт компании http://www.kirpich-zavod.com/

8 лет назад
adronrom
Андрей 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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Нет заявок фрилансеров
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