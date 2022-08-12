# 1 — $ 50

Нужно придумать названия бренда нижнего белья. Белье будет женственным, сексуальным и провокационным. ( НЕ СПОРТ!)

Чтобы возникали яркие ассоциации, красиво звучало и было запоминающимся. Можно придумать на французском, английском либо другом красивое языке.

название может состоять максимум из 2 слов, может быть приставка lingerie. Так же название не должно повторятся у других брендов