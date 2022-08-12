Придумать название бренда нижнего белья

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Завершен63 заявки1620 просмотров
#1$50

Нужно придумать названия бренда нижнего белья. Белье будет женственным, сексуальным и провокационным. ( НЕ СПОРТ!)

Чтобы возникали яркие ассоциации, красиво звучало и было запоминающимся. Можно придумать на французском, английском либо другом красивое языке.

название может состоять максимум из 2 слов, может быть приставка lingerie. Так же название не должно повторятся у других брендов 

3 года назад
Universum22
24 года
3 года в сервисе
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3 года назад

Победитель конкурса

130105nk
18 лет
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2 года назад
3 года назад
Придумала отличное название! Его и буду использовать! Спасибо!
Очень рада что Вам понравилось название. Заказчик в свою очередь верно изложила суть задания, отвечала на интересующие вопросы по теме и вовремя всё оплатила

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