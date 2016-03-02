Придумать название и доменное имя сервиса связанного с элек. валютами

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт90 заявок1320 просмотров
#1$30
  • Тематика проекта: мониторинг обменников электронных валют, курсы электронных валют, электронные валюты, финансы. Но не обязательно привязываться к тематике.
  • Основным параметром для подбора имени компании и имени домена является незанятость в международных доменных зонах: .com, .net. Исключением может быть интересный вариант названия, при этом домен с таким названием зарегистрирован, но припаркован (сайт не работает).
  • Название должно быть коротким, простым (до 12 символов предпочтительно)
  • Содержит 1-2 слова, или набор читаемых букв (предпочтение 1 слово)
  • Название должно легко запоминаться
  • Легко произносится, чтобы было трудно НЕ правильно написать, трудно перепутать с другим, убедитесь, что нет проектов с похожим названием.
  • Хорошо звучит
  • Перевод должен иметь положительный смысл, вызывать положительные эмоции. Перевода как такого может не быть. Это может быть слово или набор букв без смысла.
  • Название должно ассоциироваться с деятельностью сайта косвенно, не в точности отображать ее (сфера деятельности сайта связана с электронными валютами)
Больше предложенных Вами вариантов - больше шансов быть выбранным победителем!
9 лет назад
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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