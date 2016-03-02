Нужен домен для интернет библиотеки в зоне .ru без точек тире и цифр (естественно свободный). Домен не обязательно (хотя тоже не плохо) должен быть именно связан напрямую с книгами (хороший пример labirint.ru) главное что ...
Придумать название и доменное имя сервиса связанного с элек. валютами
- Тематика проекта: мониторинг обменников электронных валют, курсы электронных валют, электронные валюты, финансы. Но не обязательно привязываться к тематике.
- Основным параметром для подбора имени компании и имени домена является незанятость в международных доменных зонах: .com, .net. Исключением может быть интересный вариант названия, при этом домен с таким названием зарегистрирован, но припаркован (сайт не работает).
- Название должно быть коротким, простым (до 12 символов предпочтительно)
- Содержит 1-2 слова, или набор читаемых букв (предпочтение 1 слово)
- Название должно легко запоминаться
- Легко произносится, чтобы было трудно НЕ правильно написать, трудно перепутать с другим, убедитесь, что нет проектов с похожим названием.
- Хорошо звучит
- Перевод должен иметь положительный смысл, вызывать положительные эмоции. Перевода как такого может не быть. Это может быть слово или набор букв без смысла.
- Название должно ассоциироваться с деятельностью сайта косвенно, не в точности отображать ее (сфера деятельности сайта связана с электронными валютами)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $40
Придумать название для интернет-магазина с одеждой для дома и сна. Одежда очень мимишная с разными прикольными принтами: мишки, енотики, котики, комиксы. Хочется, чтобы название отражало это настроение товаров. Плюсом будет, если название будет русским.Нейминг и Слоганы32 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо составить короткое, но емкое объявление для привлечения детей в коммерческую группу детского сада. Сообщите свою стоимость, а также представьте, пожалуйста, примеры составленных вами объявлений. Тематика примеров может быть любой.Нейминг и Слоганы13 заявокЗакрыт9 лет назад
здравствуйте. Нужно специалист который придумает название для интернет-супермаркета. Название не должно ассоциироваться с типом товаров.. Надо что-то общее и красивое, типа Amazon, Adobe и тд... Пишите стоимость такой работы.Нейминг и Слоганы34 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $150
Срочно!!! Краткое описание: новый бизнес, ориентированный на разработку и производство товаров для красоты и здоровья (лекарственные препараты, БАДы и другие продукты этих направлений). Продукты без привязки к стране производителю и используемому сырью. Основной рынок сбыта - ...Нейминг и Слоганы38 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо придумать нейминг для компании, которая занимается сублимационной печатью на кружках. Технология нанесения изображения на кружку.Нейминг и Слоганы16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Приветствую! Необходимо придумать название для сервиса продвижения в инстаграме. Основные требования: - легко и без ошибок восприниматься на слух чтобы в последствии без ошибок его написать - не использовать составные: ...Нейминг и Слоганы99 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется разработка слоганов (с обоснованием идей) и продающих текстов для лендингов и наружной рекламы, в основном речь о новых ЖК и других объектах недвижимости, реже другие тематики. Рассчитываем на профессиональный подход. ...Нейминг и Слоганы6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Необходимо придумать название онлайн ресурса бронирования туров (турпакетов, путешествий) с перспективой одноименной сети туристических агентств в Украине. Ресурс: агрегатор онлайн подбора турпакетов по разным направлениям. Все актуальные туры от разных туроператоров на одном ресурсе ...Нейминг и Слоганы75 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо разработать нейминг и слоган для сети салонов-магазинов по продаже дверей входных и межкомнатных, натяжных потолков, окон пвх рам и дверей пвх, жалюзи, рулонные шторы, роллеты. Область применения продукции: строительство, ремонт, дизайн. ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен9 лет назад