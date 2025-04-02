Необходимо придумать название для платёжного сервиса в телеграм боте, ориентированного на СНГ аудиторию, а также для сайта. Имя должно быть свободным в телеграме и желательно в зоне .com для домена. Сервис должен поддерживать трансграничные переводы и упрощенные платежи для бизнеса.