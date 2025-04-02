Требуется придумать оригинальное название для компании. Работа включает в себя разработку креативного нейминга и возможное создание слоганов, которые отражают суть бизнеса.
Рерайт текстов новостного характера на польском языке
Требуется рерайт текстов новостного характера на польском языке. Объем работы составляет 73958 символов без пробелов
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Нейминг и Слоганы35 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $80
Требуется разработать 10 уникальных названий для проекта. Идеи должны быть креативными и оригинальными, соответствовать тематике. Подробности в прикрепленном файле.Нейминг и Слоганы13 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Ищем специалиста по неймингу и брендингу для разработки уникальных названий и слоганов компании. Необходимо создать запоминающийся имидж и позиционирование на рынке.Нейминг и Слоганы11 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $20
Требуется разработать короткий и запоминающий слоган для нового направления LV AGRO, которое будет заниматься продажей и ремонтом запчастей. Ожидается креативный подход и оригинальность в предложениях.Нейминг и Слоганы10 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $60
Требуется придумать уникальный сценический псевдоним для сольного артиста в жанре rap/hip-hop/trap. Необходимо учитывать стиль музыки и индивидуальность исполнителя.Нейминг и Слоганы14 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать оригинальное название для магазина, специализирующегося на продаже техники Apple, включая iPhone, iPad и MacBook. В названии может присутствовать одно из слов: Apple, 'i', store, но это не обязательно. Рекомендуется проверить уникальность предложенного названия в Яндексе.Нейминг и Слоганы24 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
- $70
Необходимо придумать уникальное название для центра компьютерного обучения. Приоритет на русском языке, легко запоминающееся. Целевая аудитория: школьники, студенты, взрослые. Максимум 2 слова в названии, приветствуются слоганы. Проверяйте варианты на уникальность.Нейминг и Слоганы3 исполнителяЗавершенгод назад
- $70
Задача заключается в разработке уникального названия для школы красоты. Необходимо предложить не более 8 вариантов. Слоган приветствуется, но не обязателен. Перед подачей убедитесь, что название не занято. Ознакомьтесь с техническим заданием в приложенных файлах.Нейминг и Слоганы18 заявокЗакрытгод назад
- $16
Требуется придумать название для клуба, посвященного продвижению и продажам в Телеграм для экспертов. Название должно состоять из 1-2 слов и четко отражать суть клуба, отличаясь от конкурента с названием 'Лидеры Телеги'.Нейминг и Слоганы11 заявокЗакрытгод назад
- $10
Необходимо придумать название для платёжного сервиса в телеграм боте, ориентированного на СНГ аудиторию, а также для сайта. Имя должно быть свободным в телеграме и желательно в зоне .com для домена. Сервис должен поддерживать трансграничные переводы и упрощенные платежи для бизнеса.Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершенгод назад