Рерайт текстов новостного характера на польском языке

$355
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен1 заявка62 просмотра

Требуется рерайт текстов новостного характера на польском языке. Объем работы составляет 73958 символов без пробелов

Польский языкРерайт текстов
2 месяца назад
ilpetro
Корнел 
45 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

Artur_G
Артур 
39 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
2 месяца назад
$355
5 дней
Escrow
Учтены все наши пожелания. Будем обращаться снова!
Рекомендую до співпраці!

Заявки фрилансеров

Artur_G
Артур 
39 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
2 месяца назад

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