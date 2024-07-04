Создание названия для женского бренда одежды

Задача заключается в разработке уникального названия для школы красоты. Необходимо предложить не более 8 вариантов. Слоган приветствуется, но не обязателен. Перед подачей убедитесь, что название не занято. Ознакомьтесь с техническим заданием в приложенных файлах.