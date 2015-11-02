"Привести в порядок" фотографии 35 блюд

Есть изображение шкафа наполненного всякой всячиной. надо красиво вырезать всякую всячину из него поштучно и сделать некоторые элементы прозрачны. Возможно придётся рисовать т.к. надо привести это изображение к более красивому виду Работа срочная - выполнить надо сейчас. Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Условия те же что и в проекте https://www.weblancer.net/projects/714788.html
- Похожие заказы
- Обработка фотографий15 заявокЗакрыт8 лет назад
Все фотографии товаров необходимо сделать строго на белом фоне. Для фотографий с 1.jpg по 6.jpg еще нужно наложить тень по такому примеру: http://massagniistol.ru/components/com_jshopping/files/img_products/full_sidney2000.jpg или http://massagniistol.ru/components/com_jshopping/files/img_products/full_master.jpg Фотографии лежат на Яндекс.Диске https://yadi.sk/d/isK6_-XckFDn2 (всего 8 фотографий) Пожалуйста, укажите сроки и стоимость.Завершен8 лет назад
1 Убрать с фото рулона все кроме самого рулона с лентой 2 нарисовать (написать) слово mroll в стиле слова ArmaRoll(оригиналы картинок, шрифтов, в фотошопе адобе иллюстраторе прилагаются) без стоимости предложения не рассматриваю. оплата по факту выполненния.Обработка фотографий22 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Есть 4 картинки (разрешение большое) Нужно вырезать находящиеся на них объекты, обработать их и стилизовать под наши фирменные цвета.Завершен8 лет назад
Нужно обработать много фотографий (>50) для публикации на сайте, кандидат будет выбираться по результату этого тестового задания, от вас цена за обработку 1 фото и срок. Прикреплено фото холодильной витрины для выкладки фруктов, ее нужно обработать т.з.: ...Обработка фотографий7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо замазать с помощью фотошопа небольшую часть фотографии. Более подробное ТЗ на почту. Работа для профессионала простая. От Вас цена и сроки. Цены в рублях. Спасибо и хорошего дня всем!!!Обработка фотографий34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Имеется 4-е фотографии. Необходимо аккуратно вырезать людей (убрать глубокие тени от вспышки сзади). Сами лица не редактировать и не ретушировать. Добавить легкий серый фон. Данные фото будут использоваться для печати на документы. Предпочтение исполнителям из Украины ...Завершен8 лет назад
Добрый день! Уважаемые коллеги, ищу партнера ретушера фотографий. Задача: Замена фона, размера, ретушь кожи, улучшения яркости/контрастности, добавления лого (предоставлю) Количество 100-200шт. Цена за 1шт. и срокиОбработка фотографий47 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать картинку более яркой и привлекательной для глаза.Завершен8 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать фотку для мотивации, только качественную. Нужно сделать фотку как будто человек накачался в спорт зале. Соблюсти только все физиологические особенности а не просто подставить одно тело другому человеку )Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт8 лет назад