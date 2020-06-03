"Сфотошопить" картинку

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Закрыт61 заявка1547 просмотров

Есть исходник во вложении. там три продукта и текст, нужно сделать из него вот такую фотку https://helenseward.ru/files/2744/big_2744.jpg  для вот этого раздела: https://helenseward.ru/catalog/treatments/

На выходе фото с заголовком Reforce в двух размерах (850х415 и 460х284) с белым фоном, на фото изображены три продукта, как на примере.  

То есть мне нужны вот такие два фото: https://helenseward.ru/files/2744/big_2744.jpg  https://helenseward.ru/files/2744/2744.jpg

Надеюсь доступно объяснил. 

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