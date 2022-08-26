Бесшовные текстуры

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт5 заявок535 просмотров

Нужно сделать около 10 бесшовных текстур для онлайн конструктора. Пример картинки, которую надо обработать в атаче. Ее можно упростить, чтобы была просто из треугольников.

Пишите сразу цену за штуку, остальные попроще будут

3 года назад
bigbird
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