Требуется профессиональная обработка 3-4 фотографий интерьера с целью ухудшения их качества. Необходимо визуально сделать стены, пол и другие элементы более убитыми. Работа срочная.
Бесшовные текстуры
Нужно сделать около 10 бесшовных текстур для онлайн конструктора. Пример картинки, которую надо обработать в атаче. Ее можно упростить, чтобы была просто из треугольников.
Пишите сразу цену за штуку, остальные попроще будут
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