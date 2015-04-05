Делаем фото для «Бессмертного полка»

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок410 просмотров

Делаем фото для «Бессмертного полка». Нести будем в колонне как плакат. Просьба подойти ответственно.

Исходное фото сделано до войны, качество соответствующее.

Требуется:

1. Берем фото мужчины справа

2. Убираем грязь, реставрируем изображение до нормального

3. Делаем фон светлее, типа, облаков как символа вечной памяти

4. Можно сделать цветным. Глаза голубые, одежда защитного цвета. Немного гламура.

5. Снизу текст: Попов Тихон Степанович 1912-1943

6. Формат А4 или А3 (еще не решили)

7. Файл .jpg

10 лет назад
pred-olga
Ольга 
56 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Kipelov83
Макс 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$10
2 дня
Отличная работа, быстро, оперативно, качественно. Фото отреставрировано замечательно. Рекомендую для сотрудничества.
все очень хорошо. Четкая задача, всегда на связи, своевременая оплата. Рад был сотрудничеству. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Kipelov83
Макс 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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