Ищутся фото-монтажеры для подработки с опытом работы и знанием английского языка. Оплата составляет $3 за отредактированную фотографию. В день можно редактировать 20-30 фотографий. Необходимы навыки работы с программами для фотомонтажа и наличие компьютера. Дедлайн подачи резюме и портфолио — 21 декабря.