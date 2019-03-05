Дизайн КП (Коммерческого предложения)

Обработка фотографийЗакрыт5 заявок222 просмотра
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Материал Кп в Файле. 

Нужна красивая верстка с дизайном. Максимум 1-2 страницы А4.

Материал доступен по ссылке:

https://docs.google.com/presentation/d/1khn4F5xJvRjUyCEf7RN2ZZc7h8p19Rtx8r20a6VExEU/edit?usp=sharing

Итоговый файл исходник Корел cdr либо Фотошоп psd

5 лет назад
Tonsher33
Руслан 
29 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад