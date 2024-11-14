Дизайнер для оформления каруселей и афиш

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт1 заявка25 просмотров

Мне нужен дизайнер, который умеет оформлять красивые карусели для Instagram и афиши для сторис / чатов.

Требования:

1) стоимость за 1 карусель и за 1 афишу;

2) примеры работ;

3) сроки работ.

InstagramСоздание постеров
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 отзывов
5 месяцев назад