Добавить морщины.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки282 просмотра

Сначала обработать, подкрутить цвета, почистить кожу.

После добавить морщины:

папка1

- губная складка сбоку (делаем глубокие), только крупно

папка 2

тоже самое

папка 3

- носогубные складки

- под глазами

- над губами складки

результатом должны быть jpg с шириной 1200px

Исходные фотографии: http://9site.ru/tempfiles/cs_photos.zip

Общий бюджет 350 рублей

Оплата Яндекс.Деньгами!

15 лет назад
juqovskiy
Николай 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Yna
39 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Ольга работает быстро и выдаёт качественный продукт. Рекомендую и буду обращаться ещё.
Было приятно сотрудничать с этим заказчиком. Его отношения строятся на доверии, перевёл деньги в процессе работы. Присоединяюсь к перечисленным качествам в других его отзывах. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Yna
39 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад