Дано около 30 моделей дверей, на которые наклеено 5 видов плёнки. Итого 150 вариантов. Есть около 38 фотографий, из которых надо нарисовать оставшиеся. Также надо убрать буквы. Оплата 50 руб за фото. ...
Добавить морщины.
Сначала обработать, подкрутить цвета, почистить кожу.
После добавить морщины:
папка1
- губная складка сбоку (делаем глубокие), только крупно
папка 2
тоже самое
папка 3
- носогубные складки
- под глазами
- над губами складки
результатом должны быть jpg с шириной 1200px
Исходные фотографии: http://9site.ru/tempfiles/cs_photos.zip
Общий бюджет 350 рублей
Оплата Яндекс.Деньгами!
Выбранный исполнитель
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