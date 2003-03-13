Требуется отредактировать фотографию с добавлением элемента на стену, чтобы изображение выглядело правдоподобно. Необходимо учесть свет и тени для достижения реалистичности.
Добавить текстуру в волосы, так как на фото большой засвет белый
Добавить текстуру в волосы, так как на фото большой засвет белый, примерно так же как на похожей работе, фото прилагаю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
- $6
Необходимо изменить цвет двух диванов на фотографиях с синего на серый. Требуется создать инструкцию по перекрашиванию в Photoshop, включая выделение и маски. Фото должны быть высокого качества. Инструкция должна быть понятной для самостоятельного использования.Завершен3 года назад
Необходимо сделать коллаж из фотографий для шпаргалки в шкаф. Все фотографии должны быть размещены на листах формата A4, с последовательным расположением видов одежды. Требуется подготовить изображения в формате JPG хорошего качества. Общее количество фотографий — более 90, ожидается несколько листов A4 для печати.Завершен3 года назад
Необходимо обработать и отретушировать 7 портретов людей для раздела 'наши работники' на сайте. Работы должны быть выполнены в едином стиле, чтобы создать презентабельный вид. Ожидаются примеры работ и предложения по цене.Завершен3 года назад
- $2
Необходимо переместить человека с одной фотографии на другую. Требуется опыт в обработке изображений и фотомонтаже. Задача включает в себя аккуратное вырезание и вставку объекта для создания гармоничного нового кадра.Завершен3 года назад
Необходимо переместить человека с одной фотографии на две другие. Требуется обработка изображений и создание качественного результата. Ожидается внимание к деталям и аккуратность в редактировании.Закрытнет даты
Необходимо отредактировать около 1000 фотографий, выполненных софт боксом. Задача включает коррекцию цвета при необходимости и удаление фона. Все изображения должны быть сохранены в формате PNG. Ожидается качественная обработка и внимание к деталям.Обработка фотографий45 заявокЗакрыт3 года назад