Доработка 1й фото

нужно сделать фото привязку, есть несколько фото торговых домиков с сайта, и в приложенных файлах, их нужно расположить на 3 фотографиях. в определенном ракурсе. одним торговым рядом(друг за другом по горизонтали, с небольшим расстоянием между ...