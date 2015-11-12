Фото для шапки блога

Наташа добрый вечер ,мне нужно фото приспособить под шапку блога , технари заказали 1920 х 650.Нужно меня расположить левее,так что бы с лева было не много фона а с право размножить фон до указных размеров.

А также слегка почистить лицо,и подтянуть не много живот.