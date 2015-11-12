Фото для шапки блога

Обработка фотографийЗавершен1 заявка105 просмотров
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Наташа добрый вечер ,мне нужно фото приспособить под шапку блога , технари заказали 1920 х 650.Нужно меня расположить левее,так что бы с лева  было не много фона а с право размножить фон до указных размеров.

А также слегка почистить лицо,и подтянуть не много живот.  

8 лет назад
20deti08
51 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Mynutka
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Все нравится,сумма,качество,время.
Отличненько. Хороший заказчик, своевременная оплата. Рекомендую.