Требуется графический дизайнер для создания обложек книг. Необходим опыт в данной сфере. Бюджет обсуждается. Ожидается качественная работа с иллюстрациями и рисунками.
Фото худи
Есть фото худи, нужно сделать что бы оно было на манекене
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