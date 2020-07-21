Фото монтаж

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Закрыт31 заявка1280 просмотров

Нужно сделать серио фоток (монтаж)

Человек держит в руках коробку с нашей продукцией

есть фото нашей продукции (коробка)

нужно подобрать обычных людей (не звёзды, не публичные личности, не иностранцы) и красиво прилепить к ним на фото наш товар, якобы они его уже у нас купили и довольны

Жду предложения по цене за 1 монтаж

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PypseG
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