Фото монтаж

Нужно сделать серио фоток (монтаж)

Человек держит в руках коробку с нашей продукцией

есть фото нашей продукции (коробка)

нужно подобрать обычных людей (не звёзды, не публичные личности, не иностранцы) и красиво прилепить к ним на фото наш товар, якобы они его уже у нас купили и довольны

Жду предложения по цене за 1 монтаж