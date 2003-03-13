Фотомонтаж (постоянная подработка)

Добрый день( НЕ КОНКУРС)

Мне нужен человек,который владеет свободно владеет фотошопом, и может монтировать лицо с фото в картину, поработать с тенями, текстурой и анатомическими подробностями, чтобы картинка в итоге не выглядела как коллаж ,а так словно это репродукция картины, только с другим лицом!

Далее это изображение наносится на холст,и художник дорабатывает маслом или акриловым гелем – то есть получается полноценная картина,это не дешевый китч ,продающийся за 5 рублей,это дорогая красивая вещь,по-этому недоработки тут не уместны

Оплата сдельная,от 500 до 1500р за монтаж(от сложности зависит)Оплата – только наличными или электронные деньги !Если системы денежных переводов – то комиссия за Ваш счет!

Если устроим друг друга возможна работа с предоплатой

Порой будет необходима срочная помощь,так что оперативность приветствуется

Я заинтересована в длительном взаимо-приятном сотрудничестве

У меня уже есть дизайнер,которая помогает мне с такой работой, но заказов становится больше и нужны новые руки...:)