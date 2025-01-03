Нужно создать фотомонтаж в стиле апокалипсиса, который будет передавать атмосферу разрушения, хаоса и постапокалиптического мира. Основная идея композиции — город, разрушенный катастрофой, с добавлением деталей, создающих ощущение глобального катаклизма. Упор больше делать на реализм, чем на артистичность. Использование ии запрещено. Примеры прилагаю. Результат фотошоп файл со всеми слоями. По цене пишите. Дедлайн до среды 8 января включительно.