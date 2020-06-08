Фотошоп

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт31 заявка1108 просмотров

Нужно выровнить мятость пачек егурта и местами править фон

https://we.tl/t-dbHHAm2Rw9

При заявке скиньте тестовую обработку любой 1 фотографии 

5 лет назад
Garrytips1234
Николай 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
63 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Даниил
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Мария
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
53 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Давид
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва(-1)
5 лет назад
Настя
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Вячеслав
 
55 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
30 отзывов(-1)
5 лет назад
Олександр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Катя
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Айдар
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
София
 
25 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Вели
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
5 лет назад
Полина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Алина
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Галина
 
56 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Григор
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 отзывов
5 лет назад
Дарья
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Артем
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
81 отзыв(-5)
5 лет назад
Наталья
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
259 отзывов(-4)
5 лет назад