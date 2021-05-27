Фотошоп, скриншоты, 3D

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт5 заявок531 просмотр

Необходимо произвести определенные процедуры для 43 объектов мебели, согласно описанию - https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSq2qChelEXyHqMKqX6JfZRfpMR80pTDuAYtc8zrypYEIeq0TXVTCOe6F3uk0gfKhRINzYzoKzsNs6M/pub

Работы, наверно, примерно на полдня, но это индивидуально.

4 года назад
Dima007
43 года
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Софья
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Диана
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Денис
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
4 года назад