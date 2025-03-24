Графический дизайнер / ретушёр

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Открыт3 заявки16 просмотров

Срочно ищем графического дизайнера / ретушёра! Нужен специалист, который сможет аккуратно и реалистично наложить шляпку на фото девушки. Работа точечная, но важна аккуратность и вкус. Оплата — договорная.

Ретушь фотографий
9 часов назад
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Заявки фрилансеров

Иван
 
31 год
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Был
6 часов назад
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Анастасия
 
34 года
7 лет в сервисе
Была
2 часа назад
10 отзывов
7 часов назад
Стас
 
19 лет
2 года в сервисе
Был
7 часов назад
9 часов назад