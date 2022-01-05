Инфографика для маркетплейса

Обработка фотографийЗакрыт8 заявок518 просмотров
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Требуется обработка фотографии товара для маркетплейса (Озон). А именно нанесение инфографики на фото, которое предоставлю.

2 года назад
webgadget
Алексей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад