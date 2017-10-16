Добрый день, Мне нужен каталог продукции, тобиш: есть фотки 30-50 штук их нужно все обработать, и сделать каталогом чтобы в дальнейшем можно было его распечатать и показывать клиентам. (Это будет как мини журнал) ...
Ищется ретушёр для обработки интерьерных фотографий
См. пример задачи в приложении.
Дано:
- 55 картинок высокого разрешения;
- все сняты на профессиональную фототехнику с единым уровнем освещения и однотипными ракурсами;
- все цвета выставлены как надо;
- будут даны фактура фона и плинтус;
- замена фона на заданный с сохранением свето-теневого рисунка (при единой фактуре цвет фона для разных картинок разный — его придётся перекрашивать);
- ретушь пола;
- мелкая ретушь по необходимости;
- полиграфический (!) уровень качества результата.
Обмен файлами через Дропбокс.
На входе – TIFF высокого разрешения 16 бит/канал. На выходе – TIFF высокого разрешения 16 бит/канал.
Ваши предложения?
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