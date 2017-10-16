Ищется ретушёр для обработки интерьерных фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт16 заявок338 просмотров

См. пример задачи в приложении. 

Дано: 

  • 55 картинок высокого разрешения;
  • все сняты на профессиональную фототехнику с единым уровнем освещения и однотипными ракурсами;
  • все цвета выставлены как надо;
  • будут даны фактура фона и плинтус;
Задача: 

  • замена фона на заданный с сохранением свето-теневого рисунка (при единой фактуре цвет фона для разных картинок разный — его придётся перекрашивать);
  • ретушь пола;
  • мелкая ретушь по необходимости;
  • полиграфический (!) уровень качества результата.
Срок: эта суббота, 21 окт, включительно. 

Обмен файлами через Дропбокс. 

На входе – TIFF высокого разрешения 16 бит/канал. На выходе – TIFF высокого разрешения 16 бит/канал. 

Ваши предложения?

8 лет назад
Limych
Андрей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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