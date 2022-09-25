Ищу опытного фотошопера

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен28 заявок718 просмотров

Ищу человека владеющего фотошопом, который сделает идеально и качественно свою работу. 

3 года назад
SelyaTop228
Никита 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

LEBOWSKY
Николай 
43 года
7 лет в сервисе
Был
20 дней назад
3 года назад
$2
1 день
Самый лучший фотошопер! Делает быстро, качество, шикарно, идеально!!! Уже отфотошопил более 15 фоток! И всё именно так как я хотел. Лучший!
Отличный заказчик: понятное ТЗ, всегда на связи, вежлив, без проблем с оплатой! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Евгений
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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3 года назад
Екатерина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аліна
 
23 года
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Алена
 
40 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
2 отзыва
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Богдан
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Мария
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Давид
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
32 года
4 года в сервисе
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2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Ад
 
26 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Яна
 
25 лет
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Иван
 
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Был
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3 года назад
Виталий
 
42 года
11 лет в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Ольга
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
38 лет
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Был
2 часа назад
1 отзыв
3 года назад
Алексей
 
23 года
6 лет в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Макс
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
38 отзывов
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Виктор
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
68 отзывов
3 года назад
Кристина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
год назад
5 отзывов
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Валерій
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
11 дней назад
93 отзыва
3 года назад
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Обработка фотографий
Лейла
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
21 отзыв
3 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Алексей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
LEBOWSKY
Николай 
43 года
7 лет в сервисе
Был
20 дней назад
3 года назад
Мирас
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
38 отзывов
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Анна
 
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