Искать и уникализировать фото/картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт7 заявок226 просмотров

Добрый день.

Задача:

уникализировать красивые картинки (уникальность = единственность) нужных тематик (мебель, потолки)

Нужный результат:

1 — высота 160 пикс

2 — ширина 500 пикс

3 — высокое качество

4 — красивая картинка (бывают просто некрасивые предметы или цветопередача)

5 — готовая картинка должна пробиваться через Яндекс и Гугл как уникальная

6 — зеркалить, поворачивать и т.д. — на усмотрение лишь бы результат получился как указано выше

7 - закругленные углы

Оплата 20 руб. за готовую картинку.

11 лет назад
slimm5
Еремин 
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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