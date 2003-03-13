Здравствуйте. Необходимо создать красивую подпись и прикрепить ее к 15 фотографиям. Фотографии вырезать в форме ромба. Фотографии вышлю на почту.
Искать и уникализировать фото/картинки
Добрый день.
Задача:
уникализировать красивые картинки (уникальность = единственность) нужных тематик (мебель, потолки)
Нужный результат:
1 — высота 160 пикс
2 — ширина 500 пикс
3 — высокое качество
4 — красивая картинка (бывают просто некрасивые предметы или цветопередача)
5 — готовая картинка должна пробиваться через Яндекс и Гугл как уникальная
6 — зеркалить, поворачивать и т.д. — на усмотрение лишь бы результат получился как указано выше
7 - закругленные углы
Оплата 20 руб. за готовую картинку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть известный портрет Че (см. приложение), нужно сделать такой же, только с другим лицом, в большом размере (для печати). Т.е. на изображении все то же самое (шапка, плечи), кроме бороды, прически и лица (овал, ...Завершен11 лет назад
- $50
Имеется наклейка размером 3000х220 см примерно, есть фотография поврежденной. Необходимо восстановить часть наклейки и сделать макет под печать (CMYK, 180 dpi) Макет простой, покажу выбранному исполнителю. Сделать нужно сегодня, выбираю по ...Обработка фотографий7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно уникализировать картинки под google image Что для этого нужно, Скачать изображение немного его уменьшить отразить по вертикали сохранить изображение на сайт прописать теги alt и title ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо купить фотографии с depositfotos. http://ru.depositphotos.com/16960497/stock-illustration-hunter-with-dog-hunting-animals-in-the-forest-black-and-white-silhouette.html?sst=360&sqc=371&sqm=39019&sq=2uy8hv http://ru.depositphotos.com/3333735/stock-illustration-the-hunter-on-ducks.html?sst=60&sqc=87&sqm=36473&sq=2u5lu1 Размер M.Обработка фотографий7 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо обработать 20 фото. Ретушь кожи и небольшая художественная обработка. Указывайте пожалуйста сроки и стоимость за 1 фото + хотелось бы видеть пример обработки любого из прикрепленных фото. ...Обработка фотографий2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $9
Необходимо поменять телефон на картинке (элементе дизайна сайта) так, чтобы было не заметно. Картинку предоставлю по почте. Бюджет — 300 рублей. Пишите предложения со стоимостью и сроками в сообщениях. В личку ...Завершен11 лет назад
- $10
Необходимо объект из фотографии и отделить от основного фона подробности в личкуЗавершен11 лет назад
- $50
Добрый день, нужно быстро и качественно заменить лицо на фотографии. Фотографии в прикрепленных файлах. (лицо с фото парня на белом фоне "прикрепить" вместо лица азиата)Завершен11 лет назад
- $20
Нужно качественно обработать изображение и избавить от фона. Пример ниже: http://i67.fastpic.ru/big/2014/0724/dd/f025d043b678d2a81dd4d8761fe9eedd.jpg Изображение, которое нужно обработать прикреплено к проекту. Оплата только WMR! Бюджет 600-700рЗавершен11 лет назад