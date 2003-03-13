Исправить панорамный виртуальный тур

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Закрыт1 заявка199 просмотров

Нужно в панорамном виртуальном туре реализовать следующие функции и исправления:

1. Вращение панорамы должно останавливаться при клике мыши, именно при клике, не движении мыши

2. Сделать плавное вращение панорамы (сейчас крутится скачками, а местами с задержкой)

тур собран на предыдущей сборке krpano 1.0.8.14 (build 2011-09-28)

14 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

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