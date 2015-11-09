Изменение фото

Шубу на фото с длинной юбкой заменить на куртку, с фото в брюках. Перевернуть можно любое фото, как Вам удобно. Юбку "дорисовать" выше (ту часть юбки, что закрыта шубой). Если это нужно, то увеличить объем волос в хвосте на первом фото. Важно, что бы после изменений фото выглядело максимально естественным. Прошу выполнить работу в кратчайшие сроки. Укажите стоимось Вашей работы в рублях. Оплачиваю картой сбербанка.