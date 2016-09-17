Изменить картинку

Обработка фотографийЗакрыт28 заявок443 просмотра
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За основу берем картинку 1 или картинку 1_1. 

Мы хотим, чтобы  текстура (прожилки) данной картинки имела фиолетовый оттенок. Как на примере, картинка 2, но немного светлее.

Сроки, цена.

Возможно понадобится несколько вариаций.

7 лет назад
gamidovfl
Ильяс 
35 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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