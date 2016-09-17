Изменить картинку

Все фото - привести в нормальный вид. Черно-белые сделать цветными. Первое фото цветное - отредактировать, убрать руку, сменить фон. Фото нужно для памятника на могилку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
За основу берем картинку 1 или картинку 1_1.
Мы хотим, чтобы текстура (прожилки) данной картинки имела фиолетовый оттенок. Как на примере, картинка 2, но немного светлее.
Сроки, цена.
Возможно понадобится несколько вариаций.
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