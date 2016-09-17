Изменить картинку

[b]Задача:[/b] 1. Необходимо вырезать девушку из фона так, чтобы были вырезаны аккуратно волосы. 2. Фото отретушировать как "для глянцевого журнала"! [b]Что должно быть на выходе:[/b] [list][*]PSD-файл.[/list] [b]Требования к исполнителю: [/b][list][*]Ссылки на подобные работы.[*]Указывайте в заявке максимум контактных данных, в том числе ...